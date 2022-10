Lula enviará representantes à COP27 no Egito, diz Marina Silva

Ex-ministra do Meio Ambiente disse que "com certeza haverá uma representação" de Lula na conferência da ONU, mesmo que não seja uma delegação oficial antes da posse" edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva enviará representantes para a COP27, a cúpula global sobre o clima da Organização das Nações Unidas (ONU) que acontecerá no Egito no mês que vem, disse a ex-ministra do Meio Ambiente e deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP), aliada do petista, após Lula vencer a eleição presidencial de domingo.

Marina disse à Reuters em uma entrevista que "com certeza haverá uma representação" de Lula na conferência da ONU, mesmo que não seja uma delegação oficial antes de sua posse em 1º de janeiro de 2023.

Antes da eleição, a ex-ministra já havia afirmado que a equipe de Lula pretende levar para a COP27 uma proposta de revisar as metas nacionais de emissão de gases do efeito estufa, inclusive com a intenção de tornar mais ambiciosa a própria meta brasileira.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.