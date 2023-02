Lula proporá a Biden criação de organismo multilateral dedicado a clima e meio ambiente

Apoie o 247

ICL

Por Tereza Cruvinel, 247 - Prometendo jogar duro contra garimpeiros, desmatadores, grileiros e todos os destruidores da Amazônia, no café da manhã com jornalistas da mídia independente Lula antecipou que, na conversa com Biden e com os próximos interlocutores internacionais defenderá a criação de um organismo multilateral, ainda que vinculado à ONU, mas dedicado especificamente às questões de clima e meio ambiente.

"Garimpo onde não é permitido, desmatamento, grilagem, tudo isso vai parar. Todos estão vendo o que aconteceu na terra ianomâmi. Não vamos permitir sequer pesquisa onde não deve haver mineração. A questão ambiental e climática não é um problema só nosso, é um problema da humanidade", disse Lula ao antecipar a proposta que começará a discutir com Biden.

"Naturalmente essas questões devem entrar em minha conversa com Biden. Vou propor a criação de um órgão multilateral, que pode ser no âmbito da ONU, com foco nas questões ambientais e climáticas, para alcançarmos melhores resultados globais", complementou.

Ele pretende levar a proposta a outros governantes e fóruns globais, como a própria ONU, os Brics e outros. Em março ele vai à China.

Sempre recordando que seu governo na prática começou dia 24 de janeiro, por conta dos transtornos criados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro, Lula afirmou que as operações emergenciais de socorro aos ianomâmi são o início de uma completa reestruturação da política indigenista e ambiental.

"Para isso, temos que nos coordenar com os governos estaduais e com as prefeituras para criar uma nova dinâmica nesta área, para combater queimadas, desmatamento e todos estes crimes que foram tolerados e até incentivados nos últimos anos", finalizou o presidente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.