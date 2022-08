Lula quer estradas que respeitem o meio ambiente para ligar Amazônia ao resto do país

Em entrevista, ex-presidente afirmou que serão feitos estudos para identificar as exigências ambientais necessárias para as obras edit

Site do Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou a BR-319, que vai de Manaus a Porto Velho, para dizer que pretende fazer um levantamento sobre a possibilidade de rodovias que interliguem a Amazônia ao resto do país sem desrespeitar o meio ambiente.

“É importante que a gente faça um estudo profundo para saber quais são as exigências ambientais para que a gente possa fazer a ligação entre o estado de Amazonas e Rondônia. Fazer com que o Amazonas tenha trânsito para o restante do país. Não existe tema proibido”, disse o ex-presidente na manhã desta terça-feira (30/08), durante entrevista à Rádio Brasil FM, de Manaus.

Lula afirmou ainda que, concomitantemente, é preciso cuidar para gerar oportunidade de crescimento para a Região, com emprego, bons salários, sem esquecer da preservação da floresta.

“Nós não queremos transformar o estado do Amazonas num santuário da humanidade. Moram milhões de pessoas ali e nós precisamos dar a essa gente o direito de civilidade, o direito de viver bem, de ir e vir. É plenamente possível você trabalhar corretamente a questão climática, ambiental, e dar segurança necessária para que você possa fazer uma ou duas estradas para interligar a Amazônia com o resto do país”, completou.

Lula visita a capital manauara nesta quarta (31/08), onde participará do ato Todos Juntos pelo Brasil e pelo Amazonas.

