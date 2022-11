Lula se reúne com governos da Noruega e Alemanha para reativar o Fundo Amazônia

Os dois países são os principais financiadores do Fundo Amazônia, mecanismo criado para colaborar no combate ao desmatamento e desmontado por Bolsonaro edit

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reúne nesta quinta-feira (17) no Egito - onde acontece a COP27 - com representantes dos governos da Noruega e Alemanha, os principais financiadores do Fundo Amazônia.

No encontro, informa Jamil Chade, do UOL, Lula pretende "dar sinais concretos aos dois países europeus de que o Brasil quer o restabelecimento urgente do mecanismo criado para justamente colaborar no combate ao desmatamento no país".

Em seus discursos, o presidente tem enfatizado que o financiamento de outros países para a proteção da Amazônia não abre espaço para interferências na soberania brasileira sobre o bioma.

A primeira reunião será com o Ministério do Meio Ambiente da Noruega, país que logo após a eleição de Lula já comunicou ter interesse em retomar o processo de transferência de recursos.

"Conversaremos com a equipe dele [Lula] para preparar as formalidades e montar uma estrutura de gestão. Há quantias significativas congeladas em uma conta no Brasil no Fundo Amazônia, que podem ser desembolsadas rapidamente", disse o ministro norueguês do Clima e Meio Ambiente, Espen Barth Eide, na ocasião.

Depois, o presidente eleito se encontra com a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, Annelena Baerbock, que também sinalizou com o retorno dos recursos de Berlim ao mecanismo de combate ao desmatamento.

