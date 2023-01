Marina Silva diz que fundação de DiCaprio busca arrecadar US$100 mi para Fundo Amazônia

Apoie o 247

ICL

Reuters - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta terça-feira a jornalistas durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que a fundação do ator de Hollywood Leonardo DiCaprio está fazendo um esforço para arrecadar 100 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, voltado ao financiamento de ações para preservação da floresta.

Em entrevista coletiva após participar de um painel do evento econômico global, Marina também disse que se reuniu com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o brasileiro Ilan Goldfajn, e ele mostrou disposição do organismo multilateral de crédito para também contribuir com o fundo, que foi reativado após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de janeiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.