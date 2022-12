Marina sinaliza que não está decidido quem vai comandar o Ministério do Meio Ambiente

Apoie o 247

247 - A deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) afirmou nesta sexta-feira (23) que não está decidido quem vai comandar o Ministério do Meio Ambiente. A parlamentar teve um encontro com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no hotel onde o petista está hospedado, em Brasília (DF).

"Tive uma boa conversa com o @LulaOficial sobre os rumos da política socioambiental do país. Esclareço que no encontro não tratamos sobre convite para assumir a autoridade climática, que defendo ser um cargo técnico vinculado ao Ministério do Meio Ambiente", escreveu ela no Twitter.

