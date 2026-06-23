Massa polar derruba temperaturas a partir desta terça; Confira as regiões afetadas

247 - Uma intensa massa de ar polar deve derrubar as temperaturas no Sul do Brasil nesta terça-feira, 23, ampliando as condições para geada em áreas da região, enquanto uma frente fria avança pelo Sudeste e favorece chuva forte em São Paulo, partes de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. As informações são da Climatempo.

De acordo com a previsão assinada por Lívia Caetano, o centro-sul do país terá um dia marcado pela combinação entre ar frio, instabilidades e rajadas de vento. No Norte e no Nordeste, o calor e a umidade seguem predominando, com pancadas de chuva em várias áreas.

Frio intenso ganha força no Sul

Na Região Sul, a frente fria já estará mais afastada em direção ao Sudeste, enquanto o ciclone extratropical se desloca para o oceano. Mesmo assim, a madrugada e a manhã ainda devem ter chuva fraca a moderada no nordeste, no litoral e no leste do Paraná, com redução gradual das precipitações ao longo do dia.

Com o avanço da massa de ar polar, a nebulosidade diminui e o tempo tende a ficar mais estável em grande parte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. O principal destaque será a queda acentuada das temperaturas, reforçada pelos ventos de sul, que aumentam a sensação de frio.

Há possibilidade de marcas abaixo de 0°C no Rio Grande do Sul. A previsão também indica condições favoráveis para geada ampla durante a madrugada em boa parte do território gaúcho, no oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.

Nas áreas serranas, não está descartada a ocorrência de precipitação invernal durante a madrugada. O mar permanece agitado, e as rajadas de vento devem variar entre 40 km/h e 50 km/h em diversas áreas, podendo chegar a 70 km/h no litoral gaúcho e no sul catarinense.

Sudeste terá chuva forte e risco de temporais

No Sudeste, a frente fria avança associada à atuação de um cavado em médios níveis da atmosfera, favorecendo a formação de áreas de instabilidade. Desde as primeiras horas do dia, há previsão de pancadas de chuva entre o noroeste, o centro, o sul e o litoral de São Paulo.

A chuva pode ocorrer com intensidade moderada a forte e vir acompanhada de trovoadas. Ao longo do dia e até a noite, as instabilidades se espalham por grande parte do estado paulista, com risco de temporais isolados no noroeste, no norte do estado, na Baixada Santista, na Grande São Paulo, em Campinas e em Sorocaba.

No extremo oeste paulista, a tendência é de chuva fraca e isolada. O Triângulo Mineiro também deve registrar precipitações desde cedo, enquanto o sul de Minas Gerais e o sul do Rio de Janeiro terão aumento das instabilidades entre o fim da tarde e a noite, com chuva moderada a forte e possibilidade de temporais localizados.

Nas demais áreas do Sudeste, o tempo permanece firme. A entrada do ar polar mantém temperaturas mais baixas em São Paulo, no sul mineiro e no sul fluminense. No norte de Minas Gerais, a umidade relativa do ar segue baixa, com índices abaixo dos 30%. Rajadas de vento entre 40 km/h e 50 km/h devem atingir o litoral do Rio de Janeiro, o sul do Espírito Santo e várias áreas paulistas.

Centro-Oeste terá instabilidades e queda de temperatura

No Centro-Oeste, o avanço da frente fria e a atuação do cavado mantêm a previsão de chuva em parte da região. Há possibilidade de pancadas no norte, no leste e no interior de Mato Grosso do Sul, no sudeste de Mato Grosso e no sul de Goiás desde cedo.

As precipitações podem ocorrer com intensidade moderada a forte. O risco de temporais isolados é maior no leste de Mato Grosso do Sul e no extremo sul goiano. As instabilidades devem persistir nessas áreas até a noite.

No noroeste e no oeste de Mato Grosso, a combinação entre calor e umidade também favorece pancadas de chuva mais intensas. Em Mato Grosso do Sul, no sul e sudoeste de Mato Grosso e no sul de Goiás, as temperaturas entram em declínio por causa da massa de ar polar.

Nas demais áreas da região, o tempo fica firme, com predomínio de sol entre poucas nuvens. No norte de Goiás, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%.

Nordeste terá chuva no litoral e calor no interior

No Nordeste, a circulação de ventos marítimos continua transportando umidade para o continente. A condição mantém a previsão de chuva entre o litoral norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba.

Em alguns momentos, as precipitações podem ocorrer com intensidade moderada a forte. Também há previsão de chuva no norte do Maranhão, no Piauí e no Ceará, com pancadas moderadas e localmente mais intensas.

No interior nordestino, o tempo permanece firme, com sol entre poucas nuvens. Durante a tarde, a umidade relativa do ar pode ficar baixa na metade oeste da Bahia, no sul do Maranhão e no sul do Piauí, com valores abaixo dos 30%.

As temperaturas seguem elevadas em grande parte da região. As rajadas de vento devem variar entre 40 km/h e 50 km/h em vários pontos do Nordeste.

Norte segue com pancadas de chuva e abafamento

Na Região Norte, o calor e a elevada disponibilidade de umidade continuam favorecendo a formação de pancadas de chuva em grande parte da área. As instabilidades devem ocorrer desde cedo no Amazonas, no Amapá, em Roraima, em Rondônia, na metade leste do Acre e em áreas do oeste, sudoeste, noroeste, nordeste, extremo norte e litoral do Pará.

A chuva pode ter intensidade moderada a forte, acompanhada de trovoadas. Há risco de temporais isolados no noroeste e no norte do Amazonas e no oeste de Roraima.

A Zona de Convergência Intertropical permanece mais afastada da costa norte do país, o que limita a ocorrência de eventos mais abrangentes. No Tocantins e em grande parte do Pará, o tempo segue firme.

As temperaturas continuam elevadas, mantendo a sensação de abafamento. No centro-sul do Tocantins, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%.

Previsão para capitais

Em São Paulo, as pancadas de chuva devem ocorrer desde a manhã, com intensidade moderada a forte e algumas aberturas de sol. Ao longo do dia, a chuva pode ocorrer a qualquer momento, com risco de temporais. A máxima prevista é de 21°C, e a mínima deve ser registrada à noite.

No Rio de Janeiro, a manhã terá sol entre poucas nuvens. A nebulosidade aumenta durante a tarde, e há previsão de chuva à noite, com baixos volumes. A máxima pode chegar a 30°C.

Em Belo Horizonte, o tempo permanece firme, com predomínio de sol ao longo do dia. A máxima prevista é de 27°C.

Em Porto Alegre, a manhã deve ter muitas nuvens, mas há tendência de melhora gradual. O sol aparece entre poucas nuvens, e a máxima chega a 13°C.

Em Curitiba, há possibilidade de garoa desde as primeiras horas do dia e ao longo da terça-feira. A máxima prevista é de 16°C.

Em Campo Grande, há chance de chuva desde a madrugada, inicialmente de forma isolada. As instabilidades aumentam no decorrer do dia, com pancadas moderadas a fortes até a noite. A máxima chega a 19°C.

Em Cuiabá, há possibilidade de chuva durante a madrugada e a manhã. No restante do dia, o tempo fica mais firme, com maior presença de nuvens. A máxima pode atingir 23°C.

A previsão indica uma terça-feira de contrastes no país, com frio intenso e geada no Sul, chuva forte em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, além de calor e pancadas de chuva no Norte e no Nordeste.