Molon deve chefiar ICMBio

Presidente do PSB no Rio de Janeiro foi indicado para o órgão dentro da cota pessoal da ministra Marina Silva

247 - O presidente do PSB no Rio de Janeiro, Alessandro Molon, deve ser confirmado na quinta-feira (5) como o novo chefe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Molon foi derrotado na disputa pelo Senado, e foi indicado para o órgão dentro da cota pessoal da ministra Marina Silva, segundo o site O Antagonista.

