Mourão pensa em convidar Alckmin para reunião do Conselho da Amazônia

247 - O vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão (Republicanos), avalia convidar o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) para participar da última reunião do Conselho da Amazônia, que deverá ocorrer em dezembro.

“Pode ser que eu o convide. Vai ser uma reunião para fazer um balanço de todas as atividades. E eu não sei se o conselho vai prosseguir (no futuro governo), então vou analisar”, disse Mourão, de acordo com o jornal O Globo.

O Conselho da Amazônia, presidido por Mourão, é responsável por coordenar as ações e políticas públicas do governo federal voltadas à região amazônica, principalmente as que dizem respeito às questões ligadas à proteção ambiental

“Mourão ainda não bateu martelo sobre o convite a Alckmin porque não sabe se o comando do Conselho continuará a cargo do vice-presidente da República no futuro governo, como é hoje. Não se sabe sequer se o colegiado será mantido a partir de 2023”, destaca a reportagem.

