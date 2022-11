Movimentos sociais brasileiros criticam falta de debate sobre implementação de políticas ambientais na COP27

Apib, MST, CUT e Uneafro lançaram a Carta de Belém com críticas ao que chamam de "feira do clima" edit

247 - O grupo Carta de Belém, composto por organizações e movimentos ligados à causa socioambiental, avalia que a primeira semana de negociações climáticas da COP27 não deu indícios de que vá cumprir com a expectativa embutida em seu slogan de "COP da implementação".

Para esses movimentos, falta na COP27 um debate sobre os caminhos para realização efetiva do Acordo de Paris.

Diante desse diagnóstico, o grupo lançou a carta "Juntos para ação climática: com quem e para quê?", em que critica o que chama de "feira do clima", ou seja, a transformação em um balcão de negócios do espaço que traria soluções para o clima, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O Grupo Carta de Belém é formado pelas organizações sociais Apib, MST, CUT e Uneafro.



