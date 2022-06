MP cobra até US$ 2 bilhões de Bolsonaro e Ricardo Salles por fim do Fundo Amazônia

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público (MP) entrou, nesta quinta-feira (30), com uma ação no Tribunal de Contas da União (TCU) cobrando até US$ 2 bilhões de Jair Bolsonaro (PL) e do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles por terem acabado com o Fundo Amazônia. De acordo com o MP, o encerramento do fundo pode ter levado à "ocorrência de prejuízos ao Brasil, sobretudo às políticas públicas de preservação ambiental".

O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado pediu ao TCU apuração da conduta "intransigente, temerária e ideologizada" de Bolsonaro e Salles.

Alemanha e Noruega financiavam o Fundo Amazônia. Eram US$ 3 bilhões para políticas de proteção ambiental.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE