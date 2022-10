MPF pede que Justiça obrigue Funai a enterrar corpo de 'índio do buraco' em 24h

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público Federal (MPF) apresentou uma ação na Justiça Federal para obrigar a Fundação Nacional do Índio (Funai) a enterrar o corpo do "índio Tanaru" no mesmo local onde ele viveu e morreu. O prazo foi de 24 horas a partir de eventual sentença. A suspeita de indigenistas é que o presidente da Funai, Marcelo Augusto Xavier da Silva, busca atender a interesses de fazendeiros que ficam próximos à área onde vivia o indígena.

"É direito fundamental a dignidade e a memória do indígena morto, bem como de seu povo, dos povos indígenas de Rondônia e do Brasil e também dos próprios servidores da Funai que o salvaram do extermínio e atuaram por décadas na sua proteção. Segundo os procuradores, esse direito está sendo aviltado pela demora excessiva e desnecessária para a realização do funeral", disse o MPF.

A ação civil pública foi protocolada na Justiça em Rondônia no começo da tarde de terça-feira (25). A Funai foi intimada a se manifestar em 48 horas, disse o MPF.

O presidente da Funai, Marcelo Augusto Xavier da Silva, barrou o enterro do "índio Tanaru" mesmo com as coletas de material feitas e com exames concluídos pela Polícia Federal.

O acerto com a Funai era que o enterro ocorreria no mesmo lugar onde o corpo foi encontrado. O acordo existiu até a véspera do enterro, mas o ofício de Xavier não informou onde ocorrerá o enterro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.