Múmia de leão-das-cavernas de 28 mil anos é o animal da Idade do Gelo mais bem preservado já encontrado

247 - Caçadores de presa de mamute na Sibéria, uma região da Rússia, encontraram um filhote de leão-das-cavernas. Cerca de 28 mil anos desde a última vez que fechou os olhos, suas garras são afiadas o suficiente para furar o dedo de um dos cientistas que estão estudando o animal, apelidado de apelidada de Esparta.

O pêlo dourado do filhote está coberto de lama, mas não está danificado. Seus dentes, pele, tecidos moles e órgãos estão mumificados, mas todos intactos, de acordo com informação publicada pela CNN americana.

Professor de genética evolutiva Love Dalen, do Centro de Paleogenética de Estocolmo, na Suécia, afirmou que "Esparta é provavelmente o animal da Era do Gelo mais bem preservado já encontrado e está mais ou menos intacto, à exceção do pelo que está um pouco bagunçado". "Ela até preservou os bigodes. Boris está um pouco mais danificado, mas ainda está muito bom", disse.

PUBLICIDADE

"Dada a sua preservação, eles devem ter sido enterrados muito rapidamente. Então, talvez eles morreram em um deslizamento de terra ou caíram em uma rachadura no permafrost. O permafrost forma grandes rachaduras devido ao degelo e congelamento sazonal", acrescentou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.