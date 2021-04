Na Câmara, delegado da PF diz que Salles “tornou legítima a ação de criminosos” na Amazônia

Revista Fórum - O delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva, retirado da PF do Amazonas após apresentar notícia-crime no Supremo Tribunal Federal contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participa nesta segunda-feira (26) de audiência pública na Comissão de Legislação Participativa (CLP) e Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDH) da Câmara dos Deputados.

Durante a sessão, Saraiva afirmou que “o ministro tornou legitima a ação de criminosos” na Amazônia ao comentar sobre a denúncia apresentada contra Salles. O delegado afirmou que houve um aumento da grilagem no último período.

Leia mais na Fórum.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.