Na Cúpula do Clima, Xi defende que "protejamos a natureza como nossos olhos"

247 - Em contrapartida ao vexame de Jair Bolsonaro na Cúpula do Clima, líderes mundiais reafirmaram seu comprometimento com políticas sustentáveis de desenvolvimento e com a redução de emissões de gases poluentes.

O presidente chinês, Xi Jinping, citou a importância de promover economias sustentáveis com base no desenvolvimento, igualdade e justiça através de políticas ambientais sólidas.

"Devemos proteger a natureza e preservar o meio ambiente, assim como protegemos nossos olhos", disse ele, acrescentando que as nações em desenvolvimento são peça fundamental para o progresso global. "Devemos estar comprometidos com uma abordagem centrada nas pessoas".

Xi se comprometeu a "controlar estritamente" usinas termelétricas a carvão, "reduzindo gradualmente" sua presença no país, e a construir a "Rota da Seda Verde", maior programa de infraestrutura do mundo liderado pela China.

Joe Biden

Já o presidente estadunidense, Joe Biden, citou a necessidade de determinação política para reduzir substancialmente as emissões, e enfatizou o potencial do desenvolvimento sustentável na criação de empregos, gerando novas indústrias e aprimorando tecnologias.

"Este é um momento de perigo, mas também um momento de possibilidades extraordinárias. Nós realmente não temos escolha. Temos que fazer isso", defendeu Biden.

Com informações do South China Morning Post.

