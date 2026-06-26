Nova frente fria se aproxima e deve trazer chuvas intensas; Confira se sua região será afetada

247 - Uma nova frente fria deve se formar no Sul do Brasil ao longo deste fim de semana e alterar as condições do tempo na região, com previsão de chuva intensa, queda de temperatura e risco de tempestades. O sistema será provocado pelo aprofundamento de uma área de baixa pressão, segundo informações da CNN Brasil.

De acordo com a CNN Brasil, a instabilidade deve ganhar força nos próximos dias em razão da atuação de uma nova onda de frio. A combinação entre ar frio e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, especialmente em áreas do Sul do país.

Segundo o meteorologista Alexandre Nascimento, da Nottus, o sistema tende a se intensificar ao longo da semana e pode criar condições para temporais a partir de domingo (28). As áreas de maior atenção ficam entre o norte do Rio Grande do Sul e o sudoeste do Paraná.

A chegada da frente fria deve marcar uma mudança no padrão do tempo na região, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva volumosa em curto período. Em pontos isolados, os temporais podem vir acompanhados de rajadas de vento e descargas elétricas.

Apesar da previsão de instabilidade no Sul, não há indicação de temporais para o Sudeste ou para o Centro-Oeste do país, conforme as informações meteorológicas divulgadas. Nessas regiões, os efeitos do sistema devem ser mais limitados.

A nova frente fria ocorre em meio a uma sequência de eventos de frio que atingem o Centro-Sul do Brasil. Nos últimos dias, meteorologistas já vinham alertando para a possibilidade de queda mais acentuada nas temperaturas e até ocorrência de neve em áreas específicas do Sul.

O Rio Grande do Sul deve sentir primeiro os efeitos da instabilidade, sobretudo nas áreas mais ao norte do estado. Em seguida, a chuva mais forte pode avançar em direção a Santa Catarina e ao Paraná, com maior risco no sudoeste paranaense.

Com o avanço do sistema, a população de áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e deslizamentos deve acompanhar os alertas meteorológicos e as orientações dos órgãos de defesa civil. A previsão indica que o período mais crítico para temporais deve começar no domingo.

A frente fria também deve reforçar a sensação de inverno na região Sul, com temperaturas mais baixas e tempo instável. O cenário combina chuva, frio e risco de tempestades localizadas, principalmente nas áreas sob influência direta da nova área de baixa pressão.