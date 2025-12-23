Nova onda de calor vem ai; confira as regiões mais afetadas

247 - A primeira semana do verão começa sob forte influência de uma onda de calor que deve elevar significativamente as temperaturas em grande parte do Centro-Sul do país. As previsões foram divulgadas pelo g1, que alerta para condições muito acima do padrão histórico de dezembro e para a persistência do calor ao longo de vários dias consecutivos.

Essa onda de calor se caracteriza pelo aumento da temperatura em pelo menos 5 °C acima da média por um período mínimo de cinco dias. O fenômeno, comum em situações de bloqueio atmosférico, é impulsionado por uma massa de ar quente e seco reforçada pela Alta Subtropical do Atlântico Sul, que impede o avanço de frentes frias e sistemas de chuva mais amplos.

O cenário tende a ser mais persistente do que o observado nos últimos dias, quando o calor era localizado e temporário. Agora, o padrão de altas temperaturas deve se manter até, pelo menos, o próximo domingo, 28 de dezembro. Estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina estão entre os mais impactados, assim como áreas do Centro-Oeste e o extremo sul de Goiás.

No Sudeste, o calor será mais intenso no interior paulista, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais. Segundo a Climatempo, São Paulo pode registrar máximas próximas de 35 °C, com possibilidade de recorde histórico para dezembro caso os termômetros atinjam 36 °C. No Rio de Janeiro, o calor volta a predominar após dias de maior nebulosidade e pancadas rápidas de chuva.

No Centro-Oeste, o padrão se repete: tardes muito quentes, sensação de abafamento e pancadas isoladas. Mato Grosso e o noroeste de Mato Grosso do Sul podem registrar temporais devido ao contraste térmico, enquanto Goiás e o Distrito Federal devem enfrentar chuvas irregulares.

A Região Sul terá seu período mais crítico até o Natal. A partir do dia 25, a tendência é de alívio gradual, com o retorno das chuvas e queda das temperaturas. Contudo, até lá, Paraná e Santa Catarina devem seguir com marcas acima da média.

Já Norte e Nordeste não estão sob influência direta da onda de calor, mas também devem enfrentar temperaturas elevadas no interior e risco de temporais em alguns pontos. No Norte, principalmente no Amazonas, Pará, Rondônia e Amapá, a previsão é de instabilidades fortes, descargas elétricas e volumes expressivos de chuva. No Nordeste, a chuva deve se concentrar na Bahia, além de áreas do Ceará, Maranhão, Piauí e parte de Pernambuco.

A terça-feira (23) deve ser marcada por contrastes: enquanto o Centro-Sul enfrenta calor intenso, o Sul e o Norte terão chuva forte desde as primeiras horas do dia. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná, estão previstas rajadas de vento entre 40 km/h e 70 km/h, além de risco de acumulados expressivos de precipitação.

No Sudeste, o tempo firme predomina. São Paulo deve alcançar 34 °C, com regiões do interior podendo chegar a 37 °C. Minas Gerais terá pancadas de chuva principalmente no noroeste e no leste do estado, enquanto Espírito Santo registra precipitações isoladas.

Em boa parte do país, a combinação de altas temperaturas, baixa umidade e temporais isolados reforça a necessidade de atenção às condições meteorológicas, especialmente em áreas sujeitas a tempestades súbitas ou risco de desidratação e queimaduras solares durante o período mais quente do dia.