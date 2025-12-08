Novo ciclone se aproxima e mudará a temperatura em 2 regiões do Brasil; confira a previsão

247 - A formação de um novo ciclone extratropical deve provocar uma mudança brusca no tempo em áreas do Sul, do Sudeste e de parte do Centro-Oeste do Brasil nos próximos dias, com previsão de ventos intensos, temporais e mar agitado. As informações são do Climatempo.

O sistema atmosférico, classificado como de forte intensidade pela Climatempo, deve se organizar entre esta segunda-feira (8) e a terça-feira (9), com pressão atmosférica inferior a 1.000 hPa — condição associada a tempestades severas e rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h.

Segundo os meteorologistas, a partir de quarta-feira (10), quando o ciclone já estará mais organizado e avançando em direção ao oceano na altura do litoral do Rio Grande do Sul, podem ser registradas rajadas entre 90 km/h e 120 km/h, especialmente em áreas serranas e litorâneas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.Embora o centro do sistema deva se formar no Sul do país e seguir para alto-mar pela costa gaúcha, seus efeitos também devem atingir São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, por meio da atuação de frentes frias, corredores de umidade e ventos intensificados.

Como o sistema se forma

De acordo com a previsão, o ciclone nasce a partir da intensificação de uma área de baixa pressão localizada entre o sul do Paraguai, o nordeste da Argentina e o Rio Grande do Sul. Durante a tarde e a noite de segunda-feira, essa instabilidade se fortalece, e, na madrugada de terça-feira, o sistema se organiza totalmente, cruzando o território gaúcho de oeste para leste.A pressão atmosférica muito baixa favorece a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, como as do tipo cumulonimbus, responsáveis por raios, granizo, ventos descendentes intensos e microexplosões. Em situações como essa, não se descarta a ocorrência de rajadas destrutivas associadas a tornados.

Principais riscos previstos

A passagem do ciclone e da frente fria associada deve provocar:

Ventos entre 90 km/h e 120 km/h no Sul do país

Chuva intensa em curto intervalo de tempo, com risco de alagamentos

Queda de granizo de forma localizada

Ondas altas e mar agitado, principalmente em Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Grande incidência de raios e instabilidade prolongada

Possibilidade de queda de energia elétrica e danos estruturais

Regiões mais afetadas

No Sul, a situação é considerada mais crítica. No Rio Grande do Sul, os temporais devem se intensificar a partir da madrugada de terça-feira, com destaque para a Grande Porto Alegre. A quarta-feira tende a ser o dia de maior risco para ventos fortes. Em Santa Catarina, a instabilidade mais severa é esperada entre os dias 9 e 10, enquanto o Paraná deve registrar rajadas mais frequentes principalmente na quarta-feira.

No Sudeste, os efeitos serão indiretos, mas relevantes. Em São Paulo, o aumento do vento começa na terça, com maior intensidade na quarta-feira, especialmente no litoral, na Grande São Paulo e na Serra do Mar. O Rio de Janeiro deve ter ventos fortes no centro-sul do estado, incluindo a Região Metropolitana e a Região Serrana. Em Minas Gerais, há previsão de instabilidade no Sul de Minas, Zona da Mata, Triângulo Mineiro e Grande Belo Horizonte.

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul será o estado mais impactado, com rajadas moderadas já a partir de segunda-feira e potencial de ventos mais intensos na terça. Mato Grosso e Goiás também podem registrar aumento de instabilidade, mas de forma mais pontual.

Quando o sistema perde força

A expectativa é que o centro do ciclone alcance o oceano entre a madrugada e a manhã de quarta-feira, deslocando-se gradualmente para alto-mar ao longo de quinta-feira (11). Mesmo em afastamento, o sistema deve continuar influenciando o vento e o mar nas áreas costeiras do Sul.

Orientações das autoridades

Defesas civis e especialistas recomendam evitar áreas costeiras e o mar aberto durante o pico do fenômeno, não se abrigar sob árvores em tempestades, manter distância de redes elétricas e reforçar estruturas como telhados. Também é indicado retirar objetos soltos que possam ser arremessados pelo vento e acompanhar os alertas oficiais.Com o enfraquecimento do ciclone, o tempo tende a se estabilizar gradualmente no Sul a partir de quinta-feira, enquanto o Sudeste deve seguir com instabilidades pontuais e temperaturas mais amenas. No Centro-Oeste, o calor deve retornar, com pancadas isoladas.