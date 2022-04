Número de mortes por conflitos no campo sobe mais de 1.000% em 2021, aponta Comissão Pastoral da Terra

Apoie o 247

247 - O Centro de Documentação da Comissão Pastoral da Terra (Cedoc-CPT) apontou que foram 109 mortes por conflitos no campo no ano passado, contra nove um ano antes, um aumento de 1.100%. Nesta categoria, são incluídos os óbitos decorrentes das ações, mas não são homicídios. Um exemplo aconteceu em outubro de 2021, quando crianças indígenas foram sugadas por dragas em garimpo.

O relatório apontou que a região mais afetada é a terra indígena Yanomami, com 101 mortes, a maioria em decorrência da ação de garimpeiros. O documento completo será divulgado pela CPT na próxima segunda-feira (18).

De acordo com os dados, 35 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo em 2021, um aumento de 75% na comparação com o ano anterior. Ao todo, 11 assassinatos aconteceram no estado de Rondônia e três indígenas Moxihatëtëa foram assassinados em Roraima.

O número de resgatados por trabalho escravo mais que dobrou no último ano (alta de 76%).

