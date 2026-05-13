Onda de calor chega ao fim, mas nova frente fria já se aproxima; Confira a previsão completa

247 - Frio no Sul segue intenso nesta quarta-feira (13), enquanto uma massa de ar polar ainda influencia parte do país, dá trégua parcial ao Sudeste e mantém chuva forte em áreas do Norte e do Nordeste. As informações são do ClimaTempo.

A quarta-feira deve começar com temperaturas baixas em parte do Sul e do Sudeste, ainda sob efeito da massa de ar polar que derrubou os termômetros nos últimos dias. o frio permanece mais rigoroso na Região Sul, enquanto perde força gradualmente no Sudeste, antes da chegada de uma nova frente fria prevista para avançar a partir de sexta-feira.

No Sul, o tempo deve permanecer firme na maior parte dos três estados, com predomínio de sol e poucas nuvens no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. A exceção fica para o litoral sul gaúcho, onde pode ocorrer chuva fraca em alguns momentos devido à circulação de ventos vindos do oceano.

As madrugadas seguem geladas na região, com mínimas próximas de 1°C em áreas de serra e do interior. Há previsão de geada de fraca a moderada intensidade no sul gaúcho, na Campanha, na serra, no interior, no norte e no nordeste do Rio Grande do Sul. O fenômeno também pode atingir áreas do interior, do norte, do sul e da serra catarinense, além de pontos mais ao sul do Paraná.

Além do frio, a umidade relativa do ar exige atenção em pontos do interior, do sul e do norte de Santa Catarina, no nordeste gaúcho e no sul paranaense. Nessas áreas, os índices podem ficar próximos ou abaixo de 30%, condição considerada preocupante para a saúde e para o risco de ressecamento do ambiente.

No Sudeste, a manhã ainda será fria em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no sul fluminense. Apesar disso, a tendência é de elevação gradual das temperaturas ao longo do dia em áreas do centro-sul paulista, do sul e do interior mineiro e do Rio de Janeiro.

A previsão indica tempo firme em boa parte do Sudeste durante a manhã, mas ainda há possibilidade de chuva fraca e isolada no nordeste, no interior e no sul de Minas Gerais, por influência da umidade associada ao deslocamento da frente fria. À tarde, o ingresso de umidade pode provocar pancadas moderadas no sul, sudoeste, centro, interior e Zona da Mata mineira.

Também pode chover de forma fraca em pontos isolados do extremo norte, nordeste e leste de São Paulo, além do sul e do interior do Rio de Janeiro. No Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais, a circulação marítima deve manter maior nebulosidade e chuva fraca ao longo do dia.

Na capital paulista, os próximos dias devem ser marcados por variação nas temperaturas. Depois de um alívio gradual no frio, os termômetros voltam a cair no fim de semana, quando também há possibilidade de chuva isolada.

No Centro-Oeste, a maior parte da região terá tempo estável. A exceção é o extremo norte e noroeste de Mato Grosso, especialmente na divisa com o Pará, onde há previsão de chuva moderada a forte desde as primeiras horas do dia, causada pela umidade vinda do Norte e pelo aquecimento ao longo da tarde.

Em Mato Grosso do Sul, o amanhecer ainda será mais frio, com temperaturas agradáveis ao longo do dia. Situação parecida deve ocorrer no sul e sudoeste de Mato Grosso e no sul de Goiás. Nas demais áreas de Goiás, do Distrito Federal e do interior e norte mato-grossense, as temperaturas voltam a subir à tarde.

No Nordeste, a circulação marítima e a atuação de um cavado em níveis médios da atmosfera mantêm a instabilidade entre o Rio Grande do Norte e Sergipe, com pancadas moderadas a fortes desde o início do dia. No litoral sul e no sul da Bahia, a frente fria deixa o tempo mais carregado, também com possibilidade de chuva moderada a forte.

A chuva deve ganhar intensidade ao longo do dia no oeste e na metade norte do Maranhão e do Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no leste de Pernambuco, em Alagoas, em Sergipe e em áreas do sul e do litoral norte da Bahia.

Há risco de temporais no oeste e norte maranhense e piauiense, em grande parte do Ceará, no litoral entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco e no litoral sul da Bahia. João Pessoa e Recife exigem atenção especial, com previsão de volumes elevados nos próximos dias, após um abril extremamente chuvoso e um início de maio já acima da média histórica para o mês.

A previsão aponta acumulados entre 100 e 150 milímetros de chuva entre os dias 12 e 17 nas duas capitais nordestinas, com risco alto de deslizamentos, enchentes e alagamentos. São Luís e Fortaleza também estão entre as áreas de preocupação, com possibilidade de cerca de 100 milímetros de chuva nos próximos cinco dias.

No Norte, a alta disponibilidade de umidade mantém o tempo instável em boa parte do Amazonas, do Pará e de Roraima desde cedo. A Zona de Convergência Intertropical favorece chuva no Amapá e entre o litoral e o nordeste paraense.

As pancadas devem ganhar força ao longo do dia e alcançar também o extremo norte de Tocantins. Há risco de temporais em Roraima, no Amapá e em grande parte do Amazonas e do Pará. Em áreas do sul de Roraima, do leste e litoral amapaense, do noroeste paraense e do norte, nordeste e interior amazonense, a situação é de perigo para acumulados elevados.

Já no Acre, em Rondônia, no sul e extremo oeste do Amazonas, no sudeste do Pará e em grande parte do Tocantins, o tempo deve permanecer firme. Mesmo com a instabilidade em parte da Região Norte, as temperaturas seguem altas e o abafamento continua predominando.