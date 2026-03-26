Onda de calor extremo vem aí! Confira quando fenômeno ocorre e regiões mais afetadas

247 - Uma onda de calor considerada extrema deve atingir o centro-sul do Brasil a partir desta sexta-feira (27) e provocar elevação significativa nas temperaturas ao longo do fim de semana. As informações são do Climtempo.

O fenômeno deve impactar principalmente as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com máximas acima dos 35°C em diversas localidades e picos que podem chegar a 38°C, especialmente nos estados do Sul do país.

De acordo com as previsões, o calor começa a ganhar força já na manhã de sexta-feira no Sul, atingindo inicialmente áreas do leste da região. Entre sexta e domingo, as temperaturas podem ficar até 8°C acima da média histórica, com destaque para o Rio Grande do Sul e o sudeste de Santa Catarina.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, os termômetros devem marcar mínimas de até 25°C e máximas entre 33°C e 35°C na sexta-feira, podendo atingir os 38°C no sábado. Já no oeste do Rio Grande do Sul, as mínimas variam entre 26°C e 27°C, com máximas superiores a 36°C, especialmente no domingo.

No sábado, o calor se intensifica e o tempo tende a ficar mais abafado, principalmente no leste do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As temperaturas sobem de forma mais acentuada no norte gaúcho, em território catarinense e no oeste do Paraná, com máximas acima dos 33°C.

Apesar do predomínio do calor, áreas do centro-leste de Santa Catarina e do Paraná podem registrar aumento de nebulosidade e ocorrência de chuvas, o que deve amenizar parcialmente as temperaturas nessas localidades.

No domingo, a onda de calor atinge seu pico, com condições abafadas em praticamente todo o Rio Grande do Sul e avanço das altas temperaturas também sobre o oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, o avanço do calor deve ocorrer de forma mais intensa entre sábado e domingo, com elevação gradual das temperaturas no interior dos estados.

No Sudeste, o destaque é o interior de São Paulo e o Triângulo Mineiro, onde as máximas devem superar os 33°C. Já no Centro-Oeste, o calor será mais intenso em Mato Grosso do Sul e Goiás.

No domingo, áreas do sul de Mato Grosso do Sul, próximas à fronteira com o Paraguai, podem registrar temperaturas próximas dos 40°C, cerca de 4°C acima da média para o período. Em Goiás, as máximas também devem permanecer elevadas ao longo do dia.

Diante do cenário, especialistas recomendam cuidados com a saúde, como manter a hidratação, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e reduzir a prática de atividades físicas ao ar livre, especialmente durante os períodos de maior calor.