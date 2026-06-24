Onda de frio derruba temperaturas no país e traz risco de temporais; Confira a previsão completa

247 - A onda de frio que avança pelo Brasil mantém as temperaturas muito baixas no Centro-Sul nesta quarta-feira (24), com possibilidade de marcas abaixo de 0°C em áreas elevadas da Região Sul, risco amplo de geada e máxima de apenas 14°C na cidade de São Paulo. A frente fria associada ao sistema também deve provocar temporais em partes do Sudeste e do Centro-Oeste, as informações são da Climatempo.

A massa de ar polar ganha força principalmente sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e áreas do sul de Minas Gerais, de Mato Grosso e de Goiás. O frio deve persistir ao longo do dia em diversas capitais, enquanto a chuva forte preocupa regiões do litoral paulista, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

Na capital paulista, a combinação entre ar frio, céu encoberto e chuva deve limitar a elevação da temperatura. Segundo a Climatempo, a máxima prevista para São Paulo é de apenas 14°C. A chuva pode ocorrer a qualquer hora, com pancadas de moderadas a fortes e risco de temporal. À noite, a instabilidade perde força, mas ainda há possibilidade de garoa. A mínima deve ser registrada no fim do dia, com a chegada mais intensa do ar polar.

A frente fria que abriu caminho para a massa de ar polar ainda deve causar chuva forte em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. A atenção maior se concentra em São Paulo, Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e pontos do sul de Goiás e de Mato Grosso.

No estado de São Paulo, a chuva começa nas primeiras horas do dia e pode atingir intensidade moderada a forte em uma faixa ampla, incluindo o norte, o nordeste, o centro-sul, o leste, o litoral e a Região Metropolitana. Há risco de temporais, rajadas de vento e volumes elevados em alguns municípios.

A situação exige atenção especial no litoral norte paulista. Entre Caraguatatuba e cidades próximas, a chuva pode se acumular por várias horas, aumentando o risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos.

No Rio de Janeiro, a previsão também indica chuva moderada a forte, com possibilidade de continuidade durante a noite. Aberturas rápidas de sol não estão descartadas, mas devem ser passageiras. A máxima prevista para a capital fluminense é de 24°C.

O risco de chuva forte se estende pelo centro-sul do estado do Rio de Janeiro e pela Região dos Lagos. As rajadas de vento podem chegar a 50 km/h entre o litoral fluminense e o litoral norte de São Paulo.

Em Minas Gerais, as instabilidades devem atingir principalmente o Triângulo Mineiro, o sul, o sudoeste, o oeste e a Zona da Mata. Nessas áreas, a chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento.

Frio intenso predomina no Sul

Na Região Sul, o principal destaque será o frio intenso. A massa de ar polar mantém o tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, com poucas nuvens e temperaturas baixas durante todo o dia.

As mínimas podem ficar abaixo de 0°C nas áreas mais elevadas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No sul do Paraná, os termômetros também podem marcar cerca de -1°C.

A geada deve atingir praticamente todo o território gaúcho, além do oeste, do norte e do sul de Santa Catarina. No Paraná, o fenômeno pode ocorrer no oeste, no sudoeste, na região central e no sul do estado.

Mesmo após o amanhecer, as temperaturas devem permanecer baixas. As máximas variam de cerca de 10°C na Serra Gaúcha a 18°C no norte do Paraná. O vento deve reforçar a sensação de frio, principalmente na metade leste do Rio Grande do Sul e no sul catarinense.

Porto Alegre pode registrar geada no começo da manhã. O sol aparece ao longo do dia, mas a máxima deve ficar próxima de 13°C. Em Curitiba, o tempo fica firme, com muitas nuvens, e a máxima também deve ficar perto dos 13°C.

Centro-Oeste terá frio, chuva e risco de geada

No Centro-Oeste, o ar frio avança com mais força sobre Mato Grosso do Sul e áreas do sul de Mato Grosso e de Goiás. As mínimas podem variar entre 6°C e 17°C em grande parte da região.

Há possibilidade de geada no sul de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a quarta-feira começa com chuva fraca a moderada, mas o tempo melhora ao longo do dia. A máxima prevista é de 17°C.

Em Cuiabá, a chuva ocorre entre a madrugada e a manhã, com pancadas que ganham intensidade ao longo do dia. O céu permanece fechado, e a máxima não deve passar de 19°C, valor considerado baixo para os padrões da capital mato-grossense.

A frente fria também deve provocar chuva no norte, no interior, no oeste e no leste de Mato Grosso do Sul, além do sul e do sudeste de Mato Grosso e da metade sul de Goiás. Em alguns pontos, as pancadas podem ser fortes e acompanhadas de raios.

No norte de Mato Grosso, o cenário será diferente. As temperaturas ainda podem chegar a 32°C. No nordeste de Goiás, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20%, o que exige atenção para o tempo seco.

Litoral do Nordeste segue com chuva

No Nordeste, a chuva se concentra principalmente na faixa litorânea. Ventos que sopram do oceano levam umidade para o continente e favorecem a formação de nuvens entre o Maranhão e a Bahia.

As pancadas podem ser moderadas ou fortes no litoral de Sergipe, de Alagoas e da Bahia, especialmente entre Salvador e Porto Seguro. O litoral do Maranhão também tem risco de temporais.

São Luís pode registrar cerca de 50 milímetros de chuva ao longo do dia. Também há previsão de precipitação no litoral do Piauí e do Ceará.

Em Pernambuco, Alagoas e Sergipe, a chuva ocorre de forma mais irregular. A instabilidade deve aumentar novamente entre quinta-feira e sexta-feira, principalmente entre João Pessoa e Recife, onde os volumes podem causar transtornos pontuais.

No interior do Nordeste, o tempo segue seco e quente. As máximas chegam a 35°C no interior do Piauí. Na metade oeste da Bahia, no sul do Maranhão e no sul do Piauí, os índices de umidade ficam baixos.

O oeste baiano pode registrar umidade abaixo de 20%. As menores temperaturas da região devem ocorrer em áreas do interior da Bahia, com mínimas próximas de 12°C.

Norte terá calor, umidade e pancadas de chuva

Na Região Norte, o calor e a alta umidade mantêm as pancadas de chuva principalmente durante a tarde e a noite. As áreas mais instáveis ficam no Amazonas, em Roraima, no Amapá, no Acre, em Rondônia e em partes do Pará.

A chuva pode ser forte e acompanhada de raios em Roraima, no sul do Acre e no litoral do Pará. Em Belém, há previsão de pancadas, principalmente entre a tarde e a noite.

No Tocantins e no sudeste do Pará, o sol predomina e a chance de chuva é baixa. As máximas podem chegar a 35°C.

A umidade relativa do ar também preocupa no sudeste do Tocantins, onde pode ficar abaixo de 20%. No sul de Rondônia, do Acre e do Amazonas, a entrada de ar mais frio deve deixar as temperaturas mais amenas.