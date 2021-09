ONU: emissões globais caminham na "direção errada"

A emissão de gases do efeito estufa no mundo deve aumentar 16% até 2030, aponta novo relatório sobre o clima da Organização das Nações Unidas (ONU) edit

247 - Emissões de gases poluentes estão indo na "direção errada", de acordo com o novo relatório sobre o clima da Organização das Nações Unidas (ONU). A publicação aponta que as promessas feitas no Acordo de Paris estão longe de serem cumpridas e alerta: os níveis atuais levariam a um aumento nas temperaturas de 2.7°C até o fim deste século (o ideal estipulado pelo acordo é 1.5°C).

A emissão de gases do efeito estufa no mundo deve aumentar 16% até 2030, com base em dados de 2010. Relatório do Climate Action Tracker (CAT), divulgado na última quarta-feira (15), aponta que a Gâmbia é o único país com chances de cumprir a meta estabelecida pelo acordo. Foram analisadas as ações climáticas de 37 países.

O Acordo de Paris foi firmado em 2015 entre 195 países. Segundo o texto, os signatários devem reduzir emissões globais em 50% até 2030.

“Os números gerais das emissões de gases de efeito estufa estão indo na direção errada -- ao invés de um declínio necessário nas emissões, o relatório aponta para um aumento considerável”, disse Patricia Espinosa, chefe de questões climáticas da ONU.

O Brasil, assim como o México, submeteu novas metas de emissões ao acordo. Contudo, os valores são mais altos que as metas anteriores, informa o Financial Times.

