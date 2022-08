ONU lança apelo por US$ 160 milhões para ajudar Paquistão com enchentes

O governo do Paquistão afirma que o mundo tem a obrigação de ajudar o país do sul da Ásia a lidar com os efeitos das mudanças climáticas edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - As Nações Unidas emitiram um apelo rápido na terça-feira por US$ 160 milhões para ajudar o Paquistão a lidar com as inundações que mataram mais de 1.100 pessoas, afetaram 33 milhões e destruíram casas, empresas, infraestrutura e plantações.

As primeiras estimativas colocam os danos das inundações em mais de US$ 10 bilhões, disse o governo, acrescentando que o mundo tem a obrigação de ajudar o país do sul da Ásia a lidar com os efeitos das mudanças climáticas provocadas pelo homem.

"O Paquistão está inundado de sofrimento", disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, em uma mensagem de vídeo para o lançamento do apelo em Islamabad e Genebra.

"O povo paquistanês está enfrentando uma monção em esteróides - o impacto implacável dos níveis de chuva e inundações."

Ele disse que a escala das necessidades, com milhões de pessoas forçadas a deixar suas casas, escolas e instalações de saúde destruídas e meios de subsistência destruídos pela catástrofe climática, exigia atenção coletiva e prioritária do mundo.

Chuvas torrenciais provocaram inundações repentinas que caíram das montanhas do norte, destruindo edifícios e pontes e arrastando estradas e plantações.

Enormes volumes de água estão despejando no rio Indo, que flui pelo meio do país, dos picos do norte às planícies do sul, trazendo inundações ao longo de sua extensão.

O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Bilawal Bhutto-Zardari, disse que centenas de milhares de mulheres, crianças e homens vivem sob o céu sem acesso a alimentos, água potável, abrigo e cuidados básicos de saúde.

"Precisamos urgentemente de abrigo, barracas e mosquiteiros", disse ele, acrescentando que o Paquistão também precisa de ajuda na reabilitação e reconstrução das áreas atingidas pelas enchentes.

O Paquistão estima que as inundações afetaram mais de 33 milhões de pessoas, ou mais de 15% de sua população de 220 milhões.

Guterres disse que os US$ 160 milhões que ele esperava levantar com o apelo forneceriam alimentos, água, saneamento, educação de emergência e apoio à saúde a 5,2 milhões de pessoas.

O general Akhtar Nawaz, chefe da agência nacional de desastres, disse que pelo menos 72 dos 160 distritos do Paquistão foram declarados atingidos por uma calamidade.

Mais de dois milhões de acres de terras agrícolas foram inundados, disse ele.

Bhutto-Zardari disse que o Paquistão se tornou o marco zero para o aquecimento global.

"A situação provavelmente se deteriorará ainda mais, pois as fortes chuvas continuam em áreas já inundadas por mais de dois meses de tempestades e inundações", disse ele.

Guterres pediu uma resposta rápida ao pedido de ajuda do Paquistão à comunidade internacional.

"Vamos todos intensificar a solidariedade e apoiar o povo do Paquistão em sua hora de necessidade", disse ele.

"Vamos parar de sonambulismo em direção à destruição do nosso planeta pelas mudanças climáticas."

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.