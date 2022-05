Países do Brics realizam reunião sobre mudanças climáticas

Os responsáveis pela área do meio ambiente dos países do bloco aprovaram a declaração conjunta, ressaltando o reforço da cooperação para enfrentar as alterações climáticas edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Este ano assinala os 30 anos da firmação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC). Por ser o país que está na Presidência rotativa dos Brics, a China realizou no dia 13 a videoconferência de alto nível dos países do Brics sobre as mudanças climáticas. Os responsáveis pela área do meio ambiente dos países do bloco aprovaram a declaração conjunta, ressaltando o reforço da cooperação para enfrentar as alterações climáticas.

Conforme a declaração conjunta, as partes envolvidas devem observar as metas, princípios e quadro institucional da CQNUMC e do Acordo de Paris. O documento também reitera que o multilateralismo é o meio importante para enfrentar os desafios globais, incluindo as mudanças climáticas. A declaração também pede aos países desenvolvidos que cumpram seu compromisso do fundo climático, e respeitem o direito do desenvolvimento e o espaço das políticas dos países em desenvolvimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A declaração conjunta opõe-se à politização da questão climática, e a qualquer forma de unilateralismo e protecionismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE