Peixes dourados ameaçam lagos e lagoas nos EUA

Soltura dos peixinhos de estimação no ambiente que não é o habitat deles provoca um desequilíbrio ecológico que ameaça as espécies nativas

TrendsBR - Quando se pensa em aquário, logo vem à mente os famosos peixes kinguio (Carassius auratus), mais conhecido como goldfish (peixe dourado). Eles são típicos da Ásia, especialmente China e Japão, mas estão se tornando um problema nos Estados Unidos.

Como mostra o jornal britânico The Guardian, autoridades do estado americano de Minnesota estão pedido que proprietários de aquários parem de soltar peixes de estimação nos cursos d’água. A medida surgiu depois que vários peixes dourados enormes foram retirados de um lago da região.

O problema é mais evidente na cidade de Burnsville, a 24 km de Minneapolis, capital do estado. Nesse local, os “peixinhos dourados” que foram soltos no ambiente se tornaram uma espécie invasora, aumentando várias vezes seu tamanho normal e ameaçando o equilíbrio ecológico.

“Por favor, não solte o seu peixinho dourado de estimação em lagoas e lagos. Eles ficam maiores do que você pensa e contribuem para a má qualidade da água ao limpar os sedimentos do fundo e arrancar as plantas”, diz a administração do município americano em publicação compartilhada no Twitter na última sexta (9/7).

Em novembro passado, as autoridades do condado vizinho de Carver removeram até 50.000 peixes dourados das águas locais. Ao The Guardian, Paul Moline, gerente de gestão de água do condado, afirma que essa espécie “é pouco estudada e com um alto potencial para impactar negativamente a qualidade da água dos lagos”.

Assim como a carpa, o peixe dourado pode se reproduzir facilmente e sobreviver em ambientes com baixos níveis de oxigênio, como é o caso do inverno em Minnesota.

A destruição ecológica provocada por peixes de estimação soltos na natureza não é novidade. O peixe-leão-vermelho (Pterois volitans), nativo dos oceanos Índico e Pacífico, foi liberado na Flórida (EUA) após o furacão Andrew, que afetou a região em 1982.

A espécie invasora já matou dezenas de peixes do Caribe, permitindo que as algas marinhas afetassem os recifes de corais, segundo o jornal britânico.

