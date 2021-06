Pela terceira vez consecutiva, área desmatada da Amazônia bate recorde

247 - Um levantamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), divulgado nesta quarta-feira (16), mostra que foram detectados 1.125 km² de desmatamento na Amazônia Legal em maio deste ano. A área corresponde quase ao tamanho do Município do Rio de Janeiro. É o maior número da série histórica para o mês de maio dos últimos dez anos, segundo o Instituto.

Os dados mostram que é a terceira vez consecutiva que o desmatamento bateu recorde em dez anos. Os meses de março e abril também registraram os piores índices desde 2012, informa O Globo.

A área desmatada em maio deste ano foi 70% superior ao total devastado no mesmo período de 2020, que foi de 660 km2.

Os dados do sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados na última sexta-feira, têm números ainda maiores, com desmatamento de 1.391 km² em maio, um aumento de 67% em relação ao ano passado. Ambos os sistemas, do Imazon e do Inpe, indicam uma tendência de crescimento.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.