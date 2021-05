Peru: acampamentos israelitas responsáveis por desmatamento nas margens do Rio Napo

Por trás do desmatamento está a Associação Evangélica da Missão Israelita do Novo Pacto Universal, chamados popularmente de "israelitas", que são um grupo sincrético, combinando elementos da teologia adventista, judaica, espiritismo Inca e filosofia maoista edit

247 - Monitores ambientais na bacia do rio Napo identificaram um novo foco de desmatamento na Amazônia peruana, nas margens do rio Tambor Yacu, afluente do Napo. Eles constataram que a seita fanática Associação Evangélica da Missão Israelita do Novo Pacto Universal, chamados popularmente de "israelitas", havia invadido e se instalado em área protegida próxima à comunidade de Nuevo Libertador. Uma denúncia foi apresentada pela Organização Regional dos Povos Indígenas do Oriente (ORPIO) à Promotoria Especial em Matéria Ambiental (FEMA) de Loreto, revela reportagem do Mongabay.

Árvores recentemente derrubadas foram encontradas no local do acampamento, que havia sido evacuado quando os monitores ambientais chegaram para fazer a inspeção.

O grupo evangélico diz ter "respaldo das autoridades peruanas para instalar seus acampamentos onde bem entenderem" afirmou a liderança indígena Betty Rubio. Atualmente, são 15 parlamentares da Frente Popular Agrícola FIA do Peru (Frepap) eleitos nas eleições de 2020. O grupo político foi criado por Ezequiel Ataucusi, que prometia, até sua morte em 2010, criar uma "nova Israel" na Amazônia.

"Os israelitas não respeitam os territórios das comunidades e seu processo de colonização é muito rápido. Os povos indígenas do Napo estão cientes do que pode acontecer em suas florestas pelos antecedentes do que aconteceu em outros lugares como no território Tikuna, na Tríplice Fronteira entre Peru, Colômbia e Brasil; e em Bagua, na região amazônica. É por isso que eles querem parar a destruição", afirmou Tom Bewick, gerente da Rainforest Foundation US.

Os israelitas são um grupo sincrético, combinando elementos da teologia adventista, judaica, espiritismo Inca e filosofia maoista.

