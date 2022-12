PF prende 'Colômbia', apontado como mandante das mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips

Ruben Dario da Silva Villar, o 'Colômbia', responde na Justiça Federal por um processo no qual é acusado de liderar a pesca ilegal no Vale do Javari, local em que a dupla morreu edit

247 - A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (20), Ruben Dario da Silva Villar, conhecido como o 'Colômbia', suspeito de ser mandante das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, assassinados em junho deste ano.

De acordo com reportagem publicada nesta terça pelo jornal O Globo, ele responde na Justiça Federal por um processo no qual é acusado de liderar a pesca ilegal no Vale do Javari, local em que a dupla morreu.

Colômbia estava preso desde o dia 8 de julho pelo porte de documentos falsos e foi solto no dia 21 de outubro após pagar fiança de R$ 15 mil. Ele foi posto em liberdade provisória, sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. Ele entregou o passaporte para a Polícia Federal e está proibido de sair do Brasil.

Policiais em operações de busca pelo jornalista britânico Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Pereira em Atalaia do Norte (AM), onde a dupla morreu. Foto: REUTERS/Bruno Kelly | Reprodução/TV Globo | Reprodução/Twitter

