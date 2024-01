PF prende homem ligado a um dos acusados pelos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Policiais federais prenderam nesta quinta-feira (18) Jânio Freitas de Souza, considerado braço-direito de Ruben Dário da Silva Villar, conhecido como "Colômbia", acusado pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, mortos em 2022, no Vale do Javari, uma das regiões mais violentas da Amazônia, onde se misturam pesca e caça ilegais, garimpo e desmate.

Alvo da PF, Colômbia foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa dele, no município de Benjamin Constant (AM). Na residência, os agentes encontraram uma pistola com a numeração raspada e seis munições calibre 380.

continua após o anúncio

A arma e as munições foram apreendidas e o preso encaminhado à Delegacia da Polícia Federal na cidade de Tabatinga, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: