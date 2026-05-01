Previsão do tempo para maio indica riscos e e instabilidade climática; Confira

247 - O início do mês de maio no Brasil será marcado por instabilidade climática e alertas de chuvas intensas em diferentes regiões do país. Segundo previsões meteorológicas, há risco de temporais acompanhados de ventos fortes, o que exige atenção da população nos primeiros dias do mês.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópoles, com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os alertas de perigo potencial permanecem válidos até o dia 2 de maio e indicam possibilidade de precipitações volumosas e rajadas de vento significativas.

Risco de temporais e ventos fortes

O Inmet aponta que os volumes de chuva podem variar entre 20 e 60 milímetros por hora, enquanto as rajadas de vento podem alcançar até 100 km/h em algumas localidades. Essas condições aumentam o risco de transtornos, como quedas de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia.

Situação por regiões

Na Região Norte, todos os estados estão sob alerta, com previsão de calor e pancadas de chuva frequentes. As temperaturas variam entre 24°C e 34°C, mantendo o padrão de clima quente e úmido característico da região.

No Nordeste, o cenário combina altas temperaturas com chuvas isoladas. Alguns estados, como Bahia, Ceará e Pernambuco, podem registrar temporais localizados. As temperaturas ficam entre 23°C e 33°C.

Já no Centro-Oeste, o tempo segue mais estável. Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem ter poucas nuvens e predomínio de sol, com máximas que podem atingir 35°C ao longo do dia.

Sudeste e Sul com maior instabilidade

No Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo apresentam condições mais estáveis, com sol entre nuvens e pouca chuva. Em contrapartida, São Paulo e Rio de Janeiro devem registrar pancadas de chuva no início do mês.

A Região Sul concentra os alertas mais intensos. Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão sob aviso laranja de perigo para tempestades, válido até 2 de maio. No Paraná, o tempo permanece nublado, com previsão de chuvas e temperaturas entre 16°C e 20°C.

Monitoramento contínuo

Os alertas meteorológicos reforçam a necessidade de acompanhamento constante das atualizações climáticas. O Inmet segue monitorando as condições atmosféricas e pode emitir novos avisos conforme a evolução do tempo nos próximos dias.