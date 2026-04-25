Primeira frente fria do ano se aproxima; confira previsão

247 - O último fim de semana de abril será marcado por um cenário climático bastante contrastante entre as regiões do Brasil, com mudanças significativas previstas especialmente na virada para o mês de maio. As informações são do Climatempo, que destaca a chegada de uma frente fria intensa ao Sul do país e a permanência de condições típicas de calor e tempo seco em outras áreas.

No domingo (26), uma frente fria avança com força sobre a região Sul, provocando chuva intensa, descargas elétricas e risco de tempestades, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. A instabilidade deve ganhar intensidade ao longo do dia, após um sábado (25) já marcado por precipitações em diversas áreas, especialmente no Rio Grande do Sul.

Desde as primeiras horas do sábado, moradores da metade norte gaúcha enfrentam pancadas de chuva moderadas a fortes. No noroeste do estado e no sul catarinense, há possibilidade de temporais acompanhados de raios. Ao longo do dia, essas instabilidades avançam para o oeste e sul de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, mantendo o risco de chuva volumosa.

Durante a noite, o tempo começa a apresentar melhora em algumas localidades, mas ainda há registro de precipitações no oeste catarinense, no sudoeste paranaense e no noroeste do Rio Grande do Sul. Os ventos também ganham força, podendo atingir velocidades entre 40 e 50 km/h, principalmente em Santa Catarina e no sul do Paraná.

Enquanto isso, o Sudeste e o Centro-Oeste seguem com predomínio de sol, calor e baixa umidade do ar. No Sudeste, o sábado é de tempo firme na maior parte das cidades, com exceção de áreas do norte e leste de Minas Gerais, onde há possibilidade de chuva fraca e isolada. Em São Paulo e em grande parte do território mineiro, a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%, nível considerado de atenção para a saúde.

No litoral paulista e em áreas do Rio de Janeiro, os ventos também podem chegar a 50 km/h, aumentando a sensação de desconforto, apesar do tempo seco.

No Centro-Oeste, a chuva aparece de forma mais localizada. Há previsão de pancadas moderadas no norte e noroeste de Mato Grosso, com ocorrência de trovoadas. Já em Mato Grosso do Sul, Goiás e no restante de Mato Grosso, o cenário é de tempo firme, calor e baixos índices de umidade.

No Nordeste, a chuva segue frequente, especialmente no litoral da Bahia e na faixa que vai do Rio Grande do Norte até Sergipe. Na porção norte da região, a atuação da Zona de Convergência Intertropical intensifica as precipitações, com volumes que podem variar de moderados a fortes e risco de temporais.

Ao longo do sábado, as instabilidades se intensificam em estados como Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, mantendo o alerta para acumulados significativos de chuva.

Na região Norte, o padrão também é de instabilidade generalizada. Estados como Roraima, Amazonas, Pará e Acre registram chuva frequente, com destaque para pancadas intensas e trovoadas ao longo do dia.

A principal mudança, no entanto, deve ocorrer entre o domingo e o início da próxima semana. Uma massa de ar frio avança na retaguarda da frente fria e começa a ingressar pelo Rio Grande do Sul ainda no fim do domingo, espalhando-se pelos demais estados do Sul na segunda-feira.

Esse sistema deve provocar uma queda acentuada nas temperaturas, inaugurando os primeiros dias de maio com características típicas de inverno. Há previsão de geada em áreas de maior altitude e noites bastante frias, sobretudo no sul do território gaúcho.

Na segunda-feira, dia 27, a frente fria avança sobre São Paulo (SP) e Mato Grosso do Sul (MS), espalhando pancadas de chuva pelos dois estados, com possibilidade de chuva forte em vários pontos.

Há chance de chuva também no Sul de Minas (MG), no Triângulo Mineiro, no sul de Goiás (GO) e no sul do Rio de Janeiro (RJ) durante a tarde.

À noite, a chuva pode chegar à Grande Rio, à Serra Fluminense e à Zona da Mata mineira.