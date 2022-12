Apoie o 247

ICL

247 - O PV articula assumir o Ministério da Pesca no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O indicado seria José Luiz Penna, presidente nacional do Partido Verde. A informação foi publicada nesta sexta-feira (23) pela coluna Painel.

O convite ainda será oficializado pelo presidente eleito. A pasta não está entre as preferências da legenda, que havia pedido Meio Ambiente, Cultura, Esporte ou Turismo.

A presidente nacional do PT, deputada federal reeleita Gleisi Hoffmann (PR), disse a integrantes do PV que a prioridade no momento é fechar o primeiro escalão. A petista afirmou que o PV pode ser beneficiado com cargos de segundo escalão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.