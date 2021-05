Quarta do Bicho: beija-flor-da-fronte-violeta

247 - Nesta Quarta do Bicho, selecionamos o tradicional beija-flor-de-fronte-violeta. Mesmo que abundante no sul e sudeste do Brasil, esse animal não deixa de nos impressionar.

A espécie neon fascina tanto que até mesmo os astecas nomearam o deus padroeiro de sua capital como Huitzilopochtli, que significa "beija-flor azul".

Leia mais sobre este incrível animal abaixo, no documento criado pelo ilustre ornitólogo e apresentador da TV 247, Victor Castanho:

