Quarta do Bicho: papa-moscas-do-campo

247 - Nesta Quarta do Bicho, selecionamos o papa-moscas-do-campo, que ocorre no Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, centro e oeste da Bahia, Maranhão, Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

"Os papa-moscas-do-campo são excelentes bioindicadores da saúde do cerrado e de seus campos. A presença de uma população saudável dessa ave em uma área indica que o habitat não foi modificado e, dessa forma, toda a macro e microbiota locais provavelmente estão preservados e o local está em harmonia", escreve Victor Castanho, na revista que você pode ler abaixo:

