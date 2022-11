Reino Unido estuda ingressar no Fundo Amazônia

Apoie o 247

247 - A embaixada do Reino Unido informou ter solicitado uma análise formal do pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB-PA), para que os britânicos ingressem no Fundo Amazônia.

Durante a Conferência do Clima da ONU (COP27), no Egito, houve uma reunião do Consórcio da Amazônia com os ministros britânicos do Clima, Graham Stuart, e do Meio Ambiente, Thérèse Coffey, quando foi realizada a solicitação.

O Fundo Amazônia foi criado há 14 anos, mas sofreu uma paralisação em 2019, como consequência da desconfiança que pairava sobre a política ambiental do governo Jair Bolsonaro (PL).

"Hoje o Fundo Amazônia - que foi atacado e suspenso pelo governo atual - tem como colaboradores a Noruega e Alemanha. A entrada do Reino Unido significa mais recursos para o desenvolvimento da nossa região", explicou o senador Randolfe.

Segundo o parlamentar, que integra a coordenação do grupo de transição de Desenvolvimento Regional, nas conversas com os ministros britânicos, houve um interesse em reativar e ampliar os financiamentos do Fundo Amazônia.

Investimento

O Fundo Amazônia capta doações para serem investidas em ações voltadas à preservação e fiscalização da Amazônia. O Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) é responsável por gerir a aplicação dos fundos.

