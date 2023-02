Relatório mundial inclui Brasil em áreas de risco climático para a economia

Apoie o 247

247 - Um relatório da empresa de consultoria australiana XDI, especializada na avaliação de riscos climáticos para investidores e analistas financeiros, divulgado nesta segunda-feira (20), aponta que áreas econômicas estratégicas para as economias da China, Estados Unidos, Índia, Indonésia e Brasil são altamente vulneráveis às mudanças climáticas e catástrofes naturais decorrentes do aquecimento global.

Segundo a RFI, o estudo destaca que “o estado alemão da Baixa Saxônia é o território mais exposto na Europa, (56º no mundo). Na França, é a região de Hauts-de-France (121º lugar)”. A China, Estados Unidos e Índia concentram 80% dos 50 territórios em maior risco. Ao todo, “dos 10 primeiros colocados, nove são chineses, como as províncias de Jiangsu, Shandong e Hebei, no leste do país”.

“Ao consultar o mapa mundial publicado pela XDI, é possível ver claramente os países coloridos em tons de vermelho conforme seus sinais de risco. E a China concentra várias regiões com essa cor. No caso do Brasil, os estados com mais riscos estão todos localizados na costa do país, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além do Brasil, regiões da Índia e da Indonésia também estão particularmente ameaçadas”, ressalta a reportagem.

Ao todo, o estudo avaliou mais de 2,6 mil territórios em todo o mundo para classificar a vulnerabilidade desses locais até 2050.

