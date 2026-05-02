Saiba quais estados serão afetados pelo ciclone extratropical

247 - O fim de semana prolongado será marcado por frio e chuva em diferentes regiões do Brasil, com previsão de instabilidade principalmente no Sul e no Sudeste. A mudança no tempo está relacionada à passagem de um ciclone extratropical oceânico e ao avanço de uma forte massa de ar polar pelo litoral do país.As informações foram publicadas pelo Climatempo.

O levantamento aponta alerta para volumes expressivos de chuva no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em áreas do estado do Rio de Janeiro ao longo do fim de semana.No Sul, o sábado (2) começou com pancadas de chuva, queda de temperatura, registro de granizo e ocorrência de geadas. A previsão indica que a instabilidade deve se estender pelos três estados da região: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.A combinação entre o ciclone extratropical e a massa de ar polar deve manter as temperaturas mais baixas e favorecer a formação de nuvens carregadas. Com isso, o tempo permanece instável em áreas do Sul durante o feriado prolongado.

No Sudeste, o avanço do sistema também deve alterar as condições do tempo, especialmente nas áreas litorâneas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A tendência é de aumento da nebulosidade, chuva e sensação de frio em parte da região.

Em São Paulo, a frente fria pode levar chuva à Baixada Santista na noite deste sábado. Na capital paulista e em municípios do sul da Grande São Paulo, a previsão é de possibilidade de chuviscos no período noturno.No Rio de Janeiro, a instabilidade deve ganhar força no domingo (3). A previsão aponta chuva para a capital fluminense e para outras cidades do litoral do estado.O Climatempo chama atenção para risco de chuva volumosa em áreas como Paraty, Angra dos Reis, Baixada Fluminense e região serrana do Rio de Janeiro. Essas localidades podem registrar acumulados mais elevados ao longo do período de instabilidade.

O Espírito Santo também deve ser afetado pelo avanço da frente fria. A previsão indica pancadas de chuva de moderadas a fortes, com possibilidade de atingir o norte fluminense, o centro-sul capixaba, Vitória e a região metropolitana.Além do Sul e do Sudeste, Mato Grosso do Sul também pode entrar na rota da frente fria. O sistema deve provocar pancadas de chuva em regiões próximas à fronteira com o Paraguai.

No Nordeste, a atuação de uma alta pressão atmosférica no interior do Brasil favorece a intensificação dos ventos marítimos na costa leste da região. Esse padrão contribui para a formação de áreas de chuva, especialmente em estados como Pernambuco e Paraíba.No extremo norte do país, a Zona de Convergência Intertropical deve continuar ativa durante o mês de maio. O fenômeno mantém a previsão de muita chuva sobre parte do Norte e do Nordeste do Brasil.

A tendência para o fim de semana, portanto, é de tempo instável em várias áreas do país, com destaque para o frio no Sul e no Sudeste e para os alertas de chuva forte em trechos do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Rio de Janeiro.