Semana será gelada no Centro-Sul e com chuvas e neve em parte do país

247 - Essa terceira semana de agosto começa gelada em algumas regiões do Brasil. No Sul, a passagem de uma frente fria vai provocar chuvas fortes no Rio Grande do Sul e no interior de Santa Catarina e do Paraná. A reportagem é do portal G1.

Segundo a Climatempo, com a entrada de mais ar frio e a perspectiva de formação de outro ciclone extratropical, há condições para a ocorrência de neve na região.

No resto do país, a semana poderá apresentar volumes de chuva significativos no noroeste da Região Norte, costa leste do Nordeste e algumas áreas do Sudeste, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Norte e Nordeste, o calor predomina e as máximas podem chegar até 36ºC em Teresina, Rio Branco e Palmas.

Segundo o Inmet, entre os dias 16 e 24 de agosto, poderão ocorrer acumulados de chuva acima de 90 mm em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Já no sul de Minas Gerais, a chuva deve ter menos intensidade, com acumulados previstos de até 30 mm.

