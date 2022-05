Servidores do Meio Ambiente denunciam que ICMBio e Ibama não fiscalizam Terra Yanomami há 5 meses

Apoie o 247

247 - Associação Nacional dos Servidores de Meio Ambiente (Ascema) divulgou uma nota pública relatando que nenhum servidor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) foi enviado à Terra Indígena Yanomami desde dezembro de 2021, há cinco meses.

Intitulada "Governo Bolsonaro boicota IBAMA e ICMBio no caso Yanomami", a nota afirma que não houve qualquer ação de fiscalização do Ibama, apesar de haver determinação para cumprimento.

A associação define como "desastrosa" as ações do Governo Federal para recrutar novos agentes e lamenta o "abandono" de programas e planos de combate ao desmatamento, informa o G1.

