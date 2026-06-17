Temperaturas cairão ainda mais e alerta é emitido; confira previsão completa

247 - Uma nova frente fria deve provocar temporais no Sul, avançar para São Paulo e Rio de Janeiro e abrir caminho para uma massa de ar polar que vai reforçar o frio no Centro-Sul do Brasil no fim de semana, as informações são da CalimaTempo.

O sistema começa a mudar o tempo a partir de quinta-feira, 18 de junho, quando deve alcançar primeiro o Rio Grande do Sul. Depois, a frente fria avança pela Região Sul e por Mato Grosso do Sul na sexta-feira, 19 de junho, antes de chegar a São Paulo e ao Rio de Janeiro no sábado, 20 de junho.

A passagem da frente fria deve ser acompanhada por chuva, temporais, rajadas de vento, raios e queda de temperatura em várias áreas. O frio mais intenso, porém, deve ocorrer após o avanço do sistema, com a entrada de uma massa de ar polar que tende a derrubar ainda mais as mínimas, principalmente nos estados do Sul.

Nesta quarta-feira, 17 de junho, o frio ainda predomina no início do dia na Região Sul. Há possibilidade de geada no sudoeste e no centro do Rio Grande do Sul, nas serras gaúcha e catarinense, em áreas do centro de Santa Catarina e no sul do Paraná.

Em pontos mais altos, as temperaturas mínimas podem ficar próximas de 0°C. Ao longo do dia, o sol aparece em boa parte da região, e o tempo deve permanecer mais firme antes da chegada da nova frente fria.

Temporais devem atingir o Sul a partir de quinta

A mudança mais significativa começa na noite de quinta-feira, quando a frente fria deve chegar ao Rio Grande do Sul e provocar temporais. A chuva pode vir acompanhada de descargas elétricas, ventos fortes e queda acentuada de temperatura.

Na sexta-feira, o sistema deve avançar pelos três estados do Sul e também alcançar Mato Grosso do Sul. Esse deve ser o dia de maior instabilidade no Centro-Sul, com maior risco de chuva forte em áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

A frente fria também deve mudar o tempo em Campo Grande, onde há previsão de aumento de nebulosidade, chuva e queda de temperatura a partir de sexta-feira. Em Mato Grosso e Goiás, o calor ainda deve predominar em boa parte das áreas, embora haja possibilidade de pancadas isoladas em pontos de Mato Grosso.

Em Cuiabá, as temperaturas seguem mais elevadas durante a tarde. A mudança mais forte no Centro-Oeste deve ficar concentrada em Mato Grosso do Sul, que estará no caminho direto do sistema.

São Paulo e Rio devem ter chuva no sábado

No sábado, a frente fria deve alcançar São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital paulista, a previsão indica aumento da nebulosidade, chuva e temperaturas mais baixas ao longo do dia.

São Paulo já registra manhãs frias nesta semana, mas a queda deve ficar mais perceptível no fim de semana, especialmente depois da passagem da frente fria e da entrada do ar polar.

No Rio de Janeiro, o tempo também deve mudar entre sábado e domingo. A previsão indica aumento de nuvens, chuva e sensação térmica mais amena, com alívio em relação aos períodos de calor mais intenso.

No Sudeste, além de São Paulo e Rio de Janeiro, a frente fria deve influenciar parte de Minas Gerais e do Espírito Santo no domingo. A chuva deve avançar para o leste mineiro e para o território capixaba, mas com menor intensidade.

Belo Horizonte deve sentir menos os efeitos diretos do sistema. Ainda assim, áreas do sul e do leste de Minas Gerais podem registrar aumento de nuvens e chuva isolada. Vitória também pode ter instabilidade no fim de semana.

Massa de ar polar reforça o frio

Após a passagem da frente fria, uma massa de ar polar deve ganhar força e intensificar a queda das temperaturas. O efeito será mais forte no Sul, mas também deve provocar reflexos em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste.

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná devem voltar a registrar manhãs geladas no fim de semana. Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba devem ter temperaturas mais baixas principalmente no começo do dia e durante a noite.

A combinação entre frente fria e ar polar deve manter o cenário típico de inverno em parte do país, com possibilidade de frio mais intenso nas áreas serranas e em regiões de maior altitude.

Nordeste terá chuva no litoral

Enquanto a frente fria atua sobre o Centro-Sul, o Nordeste deve continuar com chuva mais concentrada na faixa litorânea. Entre quinta-feira e o fim de semana, as instabilidades devem atingir principalmente áreas entre Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Recife, Maceió e Aracaju podem registrar chuva com maior frequência. No interior nordestino, o tempo seco segue predominando, com baixa umidade relativa do ar e calor nas horas mais quentes do dia.

Norte segue com pancadas de chuva

No Norte, as pancadas de chuva devem continuar mais frequentes no Amazonas, em Roraima, no Amapá, no norte do Pará e em parte de Rondônia. A chuva pode ocorrer com trovoadas, principalmente durante a tarde e à noite.

Em Manaus, a previsão é de calor e pancadas em alguns períodos. Em Belém, também há chance de chuva, mas sem relação direta com a frente fria que deve avançar pelo Centro-Sul do país nos próximos dias.

A nova frente fria deve marcar uma virada no tempo em parte do Brasil entre quinta-feira e o fim de semana, com temporais no Sul, chuva em áreas do Sudeste e queda mais expressiva nas temperaturas após a entrada da massa de ar polar.