Tempestades e frente fria: confira a previsão do tempo completa para a semana

247 - A última semana da primavera começa com tempo instável em grande parte do Brasil, com previsão de chuva intensa e risco de temporais em diferentes regiões do país. Nesta segunda-feira (15), a combinação entre o avanço de uma frente fria pelo Sul, a atuação de uma área de baixa pressão e o excesso de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, segundo o Climatempo, responsável pelas informações meteorológicas.Além da previsão de instabilidades, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para chuvas intensas em uma extensa faixa do território nacional. O aviso abrange áreas do Amazonas, estados do Centro-Oeste, do Sudeste e o Paraná, indicando possibilidade de volumes elevados de chuva, rajadas de vento e descargas elétricas.

Região Sul

Uma frente fria avança sobre a Região Sul e provoca chuva em quase toda a área. No Rio Grande do Sul, especialmente no oeste e no interior, a previsão é de chuva moderada a forte, com acumulados elevados e risco de temporais. As temperaturas apresentam queda no sul do estado, enquanto o calor ainda predomina em boa parte de Santa Catarina e do Paraná.Na metade oeste de Santa Catarina e do Paraná, assim como no norte paranaense, as pancadas de chuva ganham força ao longo do dia, podendo ocorrer de forma isoladamente intensa.

Região Sudeste

As instabilidades atingem inicialmente a metade sul e o oeste do estado de São Paulo, além do noroeste e de áreas do leste de Minas Gerais. Ao longo da manhã, a chuva se espalha por todo o território paulista, por Minas Gerais e também pelo Rio de Janeiro, com intensificação durante a tarde.Há previsão de chuva moderada a forte, com risco de temporais em diversos pontos da região. No Espírito Santo, a chuva se concentra no sul e no interior do estado, enquanto o norte capixaba e o noroeste mineiro seguem com tempo mais firme.

Região Centro-Oeste

A atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai mantém o tempo instável principalmente em Mato Grosso do Sul. Ao longo do dia, as pancadas de chuva também ganham força em Mato Grosso e em Goiás.De acordo com o Climatempo, há previsão de chuva moderada a forte no noroeste e sudeste de Mato Grosso, em grande parte de Goiás e em Mato Grosso do Sul, com risco de temporais. Apesar da instabilidade, o calor segue predominando em quase toda a região.Região Nordeste

O tempo permanece mais firme na maior parte do Nordeste. No entanto, áreas do Maranhão, do oeste e interior do Piauí e do oeste da Bahia podem registrar chuva moderada a forte em alguns momentos.A baixa umidade do ar motivou a emissão de alerta de perigo potencial em quase todos os estados da região, com destaque para áreas do interior do Ceará.

Região Norte

As pancadas de chuva continuam no Amazonas, no oeste e sul do Pará, no norte de Rondônia e em grande parte do Amapá, com previsão de chuva moderada a forte e risco de temporais isolados. No Acre, Tocantins e no sul de Roraima, a chuva ocorre de forma mais moderada.A recomendação dos órgãos meteorológicos é de atenção redobrada, especialmente em áreas sob alerta, devido ao risco de alagamentos, deslizamentos e transtornos causados pelas chuvas intensas.