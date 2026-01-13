Tempestades severas com granizo e ventos fortes de até 100 km/h colocam região do Brasil em alerta total

247 - Tempestades com chuva intensa, granizo e ventos que podem chegar a 100 km/h devem atingir a Região Sul do Brasil nesta terça-feira (13), segundo alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As condições adversas colocam em risco áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ao longo do dia.

De acordo com informações divulgadas inicialmente pela CNN Brasil, o Inmet emitiu avisos de perigo e perigo potencial válidos até as 23h59 desta terça-feira. Os alertas indicam volumes elevados de chuva, que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou alcançar até 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.

Entre as regiões mais afetadas estão a Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, a Grande Florianópolis e o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, além das regiões Norte, Sul e Serrana do estado. No Rio Grande do Sul, a Região Metropolitana de Porto Alegre também está incluída nas áreas sob alerta meteorológico.

O Inmet chama atenção para os impactos associados aos temporais, como alagamentos urbanos, transbordamento de rios, quedas de árvores, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica. A população é orientada a evitar áreas de risco, não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento e redobrar a atenção em deslocamentos.

A Climatempo reforça o cenário de instabilidade ao longo desta terça-feira. Segundo a empresa de meteorologia, a circulação de ventos mantém o tempo fechado e favorece a formação de temporais nos três estados da região Sul, com maior persistência da chuva no Paraná e no leste de Santa Catarina, onde os volumes podem ser moderados a fortes em diversos momentos do dia.

Diante da previsão, órgãos de defesa civil recomendam que moradores acompanhem os avisos oficiais e estejam atentos a possíveis atualizações, já que as condições meteorológicas podem se intensificar rapidamente.