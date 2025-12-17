Temporais atingem 13 estados e o DF e Sul registra frio fora de época

247 - Uma frente fria em deslocamento pelo país deve provocar chuvas intensas em ao menos 13 estados e no Distrito Federal nesta quarta-feira (17), com volumes elevados, ventos fortes e risco de transtornos. Ao mesmo tempo, a região Sul enfrenta queda acentuada nas temperaturas, com registro de frio considerado atípico para o período de aproximação do verão.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e foram divulgadas pelo Climatempo. Segundo os meteorologistas, o sistema que já causou temporais no Sudeste vai atuar como um canal de transporte de umidade da Amazônia, favorecendo a formação de um corredor de instabilidade que se estende do Norte até parte do Centro-Oeste do país.

Esse corredor deve intensificar as chuvas principalmente sobre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além de áreas do Sudeste e do Norte. De acordo com o Inmet, os volumes podem variar entre 50 e 100 milímetros em 24 horas, com rajadas de vento que podem alcançar até 100 km/h em algumas localidades.

A previsão de chuva forte inclui o norte do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, sul do Pará, Rondônia, Amazonas e Acre. O Distrito Federal também está em alerta para temporais ao longo do dia.

Sudeste sob risco elevado

No Sudeste, a frente fria já provocou temporais significativos na terça-feira (16), especialmente em São Paulo, onde a capital chegou a entrar em estado de atenção durante a tarde. Para esta quarta, os maiores impactos devem ocorrer no Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e no sudeste de Minas Gerais.

Segundo o Inmet, os acumulados de chuva nessas áreas podem ultrapassar os 100 milímetros entre terça e quarta-feira, elevando o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de encostas. No Rio de Janeiro, a instabilidade deve atingir todas as regiões do estado.

A Climatempo também reforça o alerta para o território fluminense. “Há previsão de chuva expressiva, com potencial para alagamentos e deslizamentos de terra, especialmente na Região Serrana”, informou a empresa de meteorologia. O risco de temporais se estende ainda ao sul de Minas Gerais e à Zona da Mata Mineira, onde são esperadas rajadas de vento, raios e chuva intensa.

Frio fora de época no Sul

Enquanto grande parte do país enfrenta chuva volumosa, a região Sul terá um cenário diferente nesta quarta-feira. Após temporais registrados no início da semana, a passagem da frente fria dará lugar a um sistema de alta pressão, que tende a estabilizar o tempo, mas derrubar as temperaturas.

O destaque é a ocorrência de frio fora de época, com características mais comuns do inverno. “As temperaturas devem ficar com características de inverno, com possibilidade de geada fraca e isolada nas áreas mais elevadas na Serra Gaúcha e Catarinense, entre a madrugada e início da manhã”, destaca a Climatempo.

As mínimas também devem permanecer baixas no norte do Rio Grande do Sul e em áreas do interior de Santa Catarina. A orientação dos meteorologistas é para atenção redobrada, especialmente em regiões vulneráveis a alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores provocadas por ventos fortes.