Temporais atingem regiões do país e alerta é emitido; confira a previsão completa

247 - Diversas regiões do Brasil enfrentam temporais nesta terça-feira (3), com alertas de chuva intensa concentrados principalmente no Norte e no Nordeste. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta risco de alagamentos e transbordamento de rios em áreas com previsão de acumulados superiores a 100 milímetros por dia.

De acordo com o órgão, o cenário é influenciado por um sistema de baixa pressão no oceano, que favorece a formação de nuvens carregadas e mantém as instabilidades ativas. A previsão indica chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de rajadas de vento em pontos isolados.

No Nordeste, a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mantém o tempo instável, especialmente na faixa norte do Maranhão e do Ceará. Já a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), posicionada um pouco mais ao sul, reforça a umidade e intensifica as precipitações em áreas como Bahia, Tocantins, sul do Pará e Piauí.

Segundo o Inmet, a influência da ZCAS pode potencializar a severidade das chuvas nessas localidades. O Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, também pode ser impactado pelas instabilidades.

Enquanto isso, a tendência é de diminuição das chuvas na porção central e no Sudeste do país, regiões que recentemente enfrentaram tragédias climáticas com registro de mortes e destruição. Em Rio de Janeiro, o dia será de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva passageira. À noite, a previsão indica aumento de nebulosidade, mas tempo firme. As temperaturas devem variar entre 18°C e 31°C.

Na capital paulista, São Paulo, o cenário também é de estabilidade. O céu permanece limpo, com formação de névoa durante a manhã. Os termômetros oscilam entre 15°C e 28°CJá na Região Sul, a presença de uma linha de instabilidade, conhecida como cavado, provoca pancadas isoladas.

Em Porto Alegre, a previsão é de mínima de 19°C e máxima de 32°C, sem indicativo significativo de chuva ao longo do dia. O Inmet recomenda atenção redobrada nas áreas sob alerta, especialmente em regiões historicamente vulneráveis a enchentes e deslizamentos. A orientação é acompanhar os avisos meteorológicos atualizados e seguir as recomendações da Defesa Civil local.