Temporais avançam no Brasil; confira a previsão completa

247 - Uma combinação de calor, alta umidade e sistemas meteorológicos favoráveis à formação de nuvens carregadas mantém o Brasil sob risco de pancadas de chuva e temporais ao longo desta quinta-feira (5). As áreas mais afetadas se concentram no Sudeste, no Centro-Oeste e em grande parte do Nordeste, enquanto o Sul vive um contraste entre instabilidade no litoral e tempo mais seco e quente no interior. As informações são do ClimaTempo.

No Sudeste, as nuvens ganham força e tendem a persistir durante todo o dia. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a chuva pode aparecer desde cedo em alguns pontos e se intensifica principalmente entre o fim da manhã e a tarde. Em áreas do interior paulista, do Triângulo Mineiro, da Zona da Mata e do sul de Minas, os acumulados podem ser mais elevados, com episódios de chuva persistente.

Na capital paulista, a previsão indica pancadas em vários momentos do dia, com chance de temporais localizados. Em Belo Horizonte, o cenário é de instabilidade recorrente, com possibilidade de volumes elevados apesar de breves aberturas de sol. Já no Rio de Janeiro, as pancadas se espalham ao longo do dia, alternando períodos de melhora com momentos de maior intensidade.

Segundo a Climatempo, a atuação conjunta de sistemas atmosféricos explica o aumento do risco de chuva volumosa. “Há a formação de um ciclone extratropical na costa do Sudeste, entre São Paulo e o Rio de Janeiro, associado à atuação de uma frente fria. Esse sistema intensifica o jato de baixos níveis e reforça a ZCAS, aumentando o transporte de umidade da Amazônia e o risco de chuva persistente e volumosa [nessas regiões]”, explica César Soares, meteorologista da Climatempo.

Os ciclones extratropicais são áreas de baixa pressão que se formam em latitudes médias a partir do contraste entre massas de ar quente e fria e costumam provocar tempo adverso em grande escala. Já a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é uma extensa faixa de nuvens que geralmente se estende do Norte ao Sudeste, mantendo o tempo instável e favorecendo acumulados expressivos de chuva.

Com a influência desses sistemas, as temperaturas entram em tendência de queda no Sudeste, especialmente em São Paulo. Na capital, as máximas ficam em torno de 27 °C nesta quinta-feira, podem chegar a 29 °C na sexta e passam a cair no fim de semana, com cerca de 25 °C no sábado e perto de 21 °C no domingo. As mínimas variam pouco e permanecem entre 18 °C e 20 °C.

No Rio de Janeiro, o calor ainda predomina, com máximas entre 30 °C e 32 °C até sábado e leve recuo no domingo, quando a temperatura tende a ficar próxima de 29 °C. As mínimas seguem elevadas, entre 23 °C e 24 °C. Em Belo Horizonte, a variação térmica é menor, com máximas entre 26 °C e 27 °C e mínimas ao redor de 18 °C a 19 °C, mantendo sensação de tempo mais ameno apesar da instabilidade.

No Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal seguem sob influência de pancadas ao longo do dia, algumas de maior intensidade. Em Brasília e Goiânia, a chuva deve ocorrer em diferentes períodos, intercalada com momentos de sol e sensação de abafamento. Em Cuiabá, o calor continua elevado, com aumento da nebulosidade e chance de pancadas mais fortes à tarde, enquanto em Campo Grande a chuva pode se concentrar ao longo do dia.

As temperaturas na capital federal permanecem com pouca variação, com mínimas em torno de 18 °C e máximas próximas de 26 °C, e leve queda no fim de semana, quando as máximas tendem a não passar de 24 °C. Em Goiânia, o padrão é de estabilidade térmica, com mínimas perto de 20 °C e máximas ao redor de 26 °C, apesar da instabilidade atmosférica.

No Sul, o tempo segue em contraste. No leste do Paraná e de Santa Catarina, incluindo áreas do litoral e da Região Metropolitana de Curitiba, a chuva pode ocorrer desde cedo e ganhar força em alguns momentos. Já no interior da região, especialmente no Rio Grande do Sul, o sol predomina em boa parte do dia, com elevação das temperaturas e queda da umidade do ar no oeste e no sul do estado. Em Porto Alegre, a previsão é de tempo firme e calor.

Em Curitiba, as temperaturas começam a cair no fim de semana. Nesta quinta-feira, a capital paranaense ainda registra máximas em torno de 27 °C, podendo chegar a 28 °C na sexta e no sábado. No domingo, a chegada de áreas de instabilidade derruba as temperaturas, com máxima prevista de cerca de 21 °C e mínimas em queda gradual, reforçando a sensação de tempo mais fresco. Em Florianópolis, o calor segue até sábado, com máximas entre 29 °C e 30 °C, antes de uma queda mais acentuada no domingo, quando a máxima não deve passar de 24 °C.

No Nordeste, a chuva se intensifica principalmente do interior para o norte da região. Estados como Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão e áreas da Bahia podem registrar volumes desde as primeiras horas do dia. Em alguns pontos, as pancadas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas, com risco de temporais isolados.

No litoral entre Pernambuco e Alagoas, a chuva tende a ocorrer de forma mais persistente, influenciada pela circulação de ventos do oceano. Mesmo com a nebulosidade e a chuva em vários momentos do dia, o calor segue predominando e mantém a sensação de abafamento. Em Recife, a previsão indica mínimas ao redor de 25 °C e máximas próximas de 31 °C, enquanto em Maceió os termômetros devem variar entre 24 °C e 31 °C, com chance de chuva passageira.

Na Região Norte, o cenário permanece típico do verão amazônico, mas com episódios de chuva mais intensa. Amazonas e Pará concentram os maiores volumes, com pancadas desde cedo e momentos de maior intensidade principalmente à tarde. Em Manaus, a previsão aponta temperaturas entre 24 °C e 31 °C, com pancadas frequentes e possibilidade de trovoadas, enquanto em Belém o tempo segue instável, com chuva recorrente e termômetros entre 23 °C e 30 °C.

Rondônia, Amapá e Tocantins também entram no radar da chuva mais volumosa, com pancadas ao longo do dia e períodos de céu carregado. Em Roraima, o calor continua predominando, com tempo quente e úmido e instabilidade mais concentrada no sul do estado, fechando um quadro de quinta-feira marcada por chuva ampla e variações térmicas em grande parte do país.