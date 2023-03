Tragédia de Mariana: Judiciário determina depósito judicial de R$ 10,3 bilhões de Vale e BHP

Apoie o 247

247 - A Justiça Federal determinou que Vale e BHP depositem judicialmente R$ 10,3 bilhões para garantir que todos os programas, projetos e ações em execução pela Fundação Renova incluam os municípios indicados na Deliberação nº 58/2017 do Comitê Interfederativo (CIF). O dinheiro vai servir para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco no município de Mariana (MG), em novembro de 2015, quando 19 pessoas morreram.

De acordo com o portal G1, a decisão atendeu a um pedido de Ministério Público Federal, Ministério Público do Espírito Santo, Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública do Espírito Santo, Defensoria Pública da União e do estado do Espírito Santo.

"Ao longo dos anos, as empresas e a Fundação Renova simplesmente desconsideraram os municípios litorâneos de seus programas. Passados sete anos do rompimento da Barragem de Fundão, a área costeira/litorânea nunca foi atendida por ações de recuperação", apontou um trecho da petição, ajuizada em setembro de 2022.

