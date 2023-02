Ubatuba, no litoral norte paulista, começa a cobrar taxa ambiental

Apoie o 247

247 - A Prefeitura de Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo, começa a cobrar, a partir da 0h desta quarta-feira (8), uma taxa ambiental de visitantes. É um pedágio para quem ficar mais de quatro horas na cidade, com pagamento diário. Os preços diários vão de R$ 3,50, para motocicletas, a R$ 92, no caso de ônibus. O valor para carro de passeio será de R$ 13. Neste caso, a conta pelos quatro dias do feriadão no Carnaval será de R$ 52.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Ubatuba, Guilherme Adolpho, somente R$ 16 milhões do total gasto com o lixo na cidade são cobertos por taxa municipal específica. "A diferença, que poderia ir para escolas, vai para o lixo". A meta é arrecadar cerca de R$ 15 milhões anuais com taxa para turistas.

A promessa é que o dinheiro arrecadado seja revertido para o meio ambiente e coleta de lixo, de acordo com informações publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

A cobrança começa a menos de duas semanas do Carnaval, quando o município costuma ficar lotado de turistas.

De acordo com a prefeitura, leitores eletrônicos de placas foram instalados nas entradas da cidade.

Terão isenção automática os veículos com licenciamentos feitos em Ubatuba e nas outras três cidades do litoral norte (Ilhabela, São Sebastião e Caraguatatuba) e em municípios vizinhos (Paraty, Cunha, São Luiz do Paraitinga e Natividade da Serra).

Precisam cadastrar veículos os donos de imóveis de veraneio, locatários, grandes varejistas e trabalhadores autônomos O mesmo ocorre com quem mora em Ubatuba, mas tem carro com placa licenciada em município que não tem a isenção automática.

É preciso acessar o site www.ecoubatuba.com.br. para fazer o cadastro e o pagamento (para quem não usa TAG no para-brisa).

