Vem chuva ai! confira as regiões do Brasil que serão mais afetadas por pancadas durante a semana

247 - A semana que se inicia em São Paulo e em grande parte do Brasil será marcada por instabilidade, volumes elevados de chuva e temperaturas variando conforme a região. No litoral paulista, onde um forte temporal provocou estragos e deixou dezenas de pessoas desabrigadas no domingo (4), o alerta para novos alagamentos e deslizamentos permanece ativo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há aviso de alto volume de chuva e risco de tempestades entre o Guarujá e o Litoral Norte de São Paulo até esta segunda-feira (5), abrangendo também outras áreas do Sudeste e do Centro-Oeste.

O alerta do Inmet inclui as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, além do Vale do Paraíba, quase todo o Espírito Santo, grande parte de Minas Gerais e de Goiás, e o sul do estado do Rio de Janeiro. Nessas áreas, há possibilidade de pancadas intensas, rajadas de vento e transtornos associados às chuvas.

No litoral paulista, especialmente na Baixada Santista e no Litoral Norte, a Defesa Civil segue em estado de atenção. Cidades como Ubatuba registraram alagamentos no domingo, reflexo do volume elevado de chuva concentrado em curto período de tempo, o que aumenta o risco de deslizamentos em áreas de encosta.

Segundo o Inmet, a tendência para o mês de janeiro é de temperaturas e acumulados de chuva acima da média histórica em grande parte do país. O cenário reforça a necessidade de monitoramento constante, sobretudo em regiões já afetadas por eventos extremos nos últimos dias.

Na capital paulista, após duas semanas de calor intenso, os moradores devem sentir uma trégua temporária. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros variam entre 18°C e 23°C no domingo (4) e na segunda-feira (5), com céu nublado e possibilidade de chuva.

A partir de terça-feira (6), a previsão indica elevação gradual das temperaturas. Os termômetros devem marcar mínima de 16°C e máxima de 27°C, enquanto na quarta e na quinta-feira os valores ficam próximos, variando entre 17°C e 29°C, indicando o retorno gradual do calor típico do verão.