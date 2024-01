Vulcão entra em erupção em região no sudoeste da Islândia (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um vulcão entrou em erupção neste domingo (14) no sudeste da Islândia, expelindo colunas de lava que estão incendiando casas na região, sendo a quinta erupção vulcânica no país em quase três anos. A última aconteceu em 18 de dezembro na mesma área.

Pescadores que moram na cidade de Grindavik foram retirados de suas casas por volta das 3h no horário local (0h em Brasília). A erupção começou ao norte da cidade de 4.000 habitantes.

Barreiras de proteção estão impedindo que a maior parte da lava atinja Grindavik e chegue ao centro da cidade.

🌋🇮🇸 Vulcão entra em erupção em região no sudoeste da Islândia



🌋🇮🇸 Vulcão entra em erupção em região no sudoeste da Islândia

Um vulcão entrou em erupção neste domingo (14), na Islândia. Por conta do incidente, uma pequena cidade na região sudoeste do país foi evacuada.

